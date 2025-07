Forbidden Fruit anticipazioni dal 14 al 18 luglio 2025 | Ender lancia un’accusa a Yildiz e Zeynep

© Mediaset Infinity Propositi di vendetta nelle prossime puntate di Forbidden Fruit. Inviperita dal modo in cui Yildiz si è presa gioco di lei per sedurre l’ormai ex marito Halit, Ender non se ne sta a guardare appena scopre che Zeynep, la sorella della sua nuova nemica, è l’assistente di Alihan. La donna non esita infatti ad accusare Yildiz e Zeynep di essersi avvicinate con dei vili sotterfugi a due uomini ricchissimi per sistemarsi economicamente. Anche stavolta, però, la situazione le sfugge di mano. Maggiori info nelle anticipazioni che seguono. Forbidden Fruit  è in onda questa settimana dal lunedì al venerdì dalle 14. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Forbidden Fruit, anticipazioni dal 14 al 18 luglio 2025: Ender lancia un’accusa a Yildiz e Zeynep

In questa notizia si parla di: forbidden - fruit - ender - yildiz

Zeynep scopre un segreto scioccante in Forbidden Fruit, le trame turche - anticipazioni e trama di forbidden fruit: scoperta choc di zeynep. La nuova soap turca in onda su canale 5, Forbidden Fruit, sta catturando l’attenzione del pubblico grazie a una trama ricca di colpi di scena, intrighi e passioni.

Forbidden Fruit, Halit muore? La tragedia coinvolge Ender e Yildiz - Le tensioni nelle prossime puntate di Forbidden Fruit aumentano sempre di più. Infatti, il pubblico di Canale 5 non assisterà più solo a semplici intrighi e piccoli piani dietro le quinte, ma anche ad alcune tragedie.

Nuove Soap a giugno su Canale5: Sono in arrivo Cuore Nero, Io sono Farah, Forbidden Fruit e La Forza di una Donna - Estate ricca di impegni tra il daytime e il prime time di Canale5. Sono in arrivo nuovi appassionanti appuntamenti con la Soap Opera turche, che ci faranno compagnia da giugno 2025.

Nuove alleanze e vecchi inganni agitano le trame di Forbidden Fruit. Yildiz convince Zerrin che Duygu sia in combutta con Ender, mentre quest’ultima mette in atto un piano per rientrare in casa di Halit e riprendersi ciò che le appartiene. Le puntate in onda dal Vai su Facebook

Forbidden fruit, le anticipazioni: Ender e Yildiz: rivali pronte a tutto; Forbidden Fruit, anticipazioni dal 14 al 18 luglio: lo stratagemma di Yildiz e il piano di Ender; Forbidden Fruit, anticipazioni 11 lugllio: Yildiz vuole confessare tutto a Zeynep.

Forbidden Fruit anticipazioni: quale sarà il destino di Yildiz e Halit? Finale inaspettato per la coppia - Le anticipazioni di Forbidden Fruit in onda prossimamente su Canale 5 raccontano che ci sarà un triste epilogo per Halit e Yildiz. Come scrive ilsipontino.net

Forbidden Fruit, anticipazioni dal 14 al 18 luglio: lo stratagemma di Yildiz e il piano di Ender - La trama degli episodi in onda da lunedì 14 luglio a venerdì 18 luglio alle ore 14:10 su Canale5 ... Secondo fanpage.it