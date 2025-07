Fiorentina | Stefano Pioli al Viola Park Ore d’attesa per Kean La società sarebbe pronta a raddoppiare l’ingaggio

Intanto si trascorrono ore di grande attesa per conoscere il futuro di Moise Kean: il calciatore non gradirebbe, a quanto pare, le offerte di due squadre arabe pronte a elargire ingaggi far i 12 e i 20 milioni l'anno. Dalla Premier nessun contatto, nonostante le voci sul Manchester United L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina: Stefano Pioli al Viola Park. Ore d’attesa per Kean. La societĂ sarebbe pronta a raddoppiare l’ingaggio

In questa notizia si parla di: kean - attesa - fiorentina - stefano

Fiorentina a Cagliari (oggi, ore 15) per tornare a vincere. Attesa per l’incontro Commisso-Kean. Mentre la Juve punta De Gea. Formazioni - Dopo due brutti pareggi, contro Parma e Celje (anche se il secondo ha permesso la qualificazione alla semifinale di Conference), la Fiorentina ha voglia di vincere (oggi, ore 15) a Cagliari.

?L’attesa è stata lunga, ma ormai sta per finire. Altri cinque giorni e Stefano Pioli sbarcherà a Firenze per iniziare la sua avventura tris alla Fiorentina. Il tecnico emiliano è stato in vacanza in Grecia, sempre in continuo contatto telefonico con Daniele Pradè. Vai su Facebook

Fiorentina: Stefano Pioli al Viola Park. Ore d'attesa per Kean. La società sarebbe pronta a raddoppiare l'ingaggio; Fiorentina: da lunedì raduno con allenamenti aperti al Viola Park; Dzeko ufficiale alla Fiorentina: l'annuncio del club.

Calciomercato Fiorentina, tra acquisti e cessioni: la Viola vuole il rinnovo di Kean - Acquisti, cessioni, movimenti in entrata e in uscita: aggiornamenti sul calciomercato in corso della Fiorentina ... Da derbyderbyderby.it

Nazione svela: “Pioli oggi diramerà la lista per il ritiro: 40 i giocatori convocabili. Punto di domanda su Kean” - L'articolo Nazione svela: “Pioli oggi diramerà la lista per il ritiro: 40 i giocatori convocabili. msn.com scrive