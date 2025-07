Guerra | I dazi di Trump un drammatico disastro

"Ogni tanto qualcuno pensa che ciò che accade lontano da noi non ci riguardi. Che siano temi da politica nazionale, da grandi diplomazie, da non portare nei dibattiti cittadini". Il sindaco di Parma, Michele Guerra, commenta con un post sui suoi canali social il momento di politica internazionale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

La guerra dei dazi presenta il conto. La BCE vede nero e lancia l’allarme: “Le prospettive di espansione dell’area euro si sono deteriorate” - La guerra dei dazi globale lanciata dal presidente americano Donald Trump presenta il conto. A lanciare l’allarme è la Banca Centrale Europea (BCE), secondo cui l’economia dell’area dell’euro “ha acquisito una certa capacità di tenuta agli shock mondiali, ma le prospettive di espansione si sono deteriorate a causa delle crescenti tensioni commerciali”.

"Vuole tenere tariffe al 10% per tutti". Il piano di Trump per la guerra dei dazi - "Il presidente è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca

Non è uno scherzo. Nethanyahu ha davvero candidato Donald Trump al premio Nobel per la Pace. E’ il mondo alla rovescia. I signori della guerra che sulla pelle delle vittime si scambiano salamelecchi e si assegnano trofei. Vai su Facebook

Dazi, ira del consorzio Grana Padano: «Atto di guerra, Trump nemico. In Usa formaggio salirà a oltre 50 dollari al Kg» - Sui nuovi dazi imposti da Donald Trump all'Ue, corrispondenti al 30%, le reazioni non sono tardate ad arrivare. Da msn.com

