Max Pezzali e l’essere nuovi con cose passate | le emozioni non hanno data di scadenza

Quello di Imola era il concerto più atteso per tutti i fan di Max Pezzali, uno show il cui countdown non è partito un anno fa quando è stato annunciato, ma 33. Perché Max una serata così se la meritava da sempre. 85.000 persone tutte insieme, tutte nello stesso luogo geografico e dell'anima, tutte a saltare, ballare e cantare, tutte per Max. Max Pezzali: le emozioni non hanno data di scadenza. Lo stesso Max che negli anni ha cresciuto quei ragazzi che ora sono adulti e hanno portato ieri sera a Imola i loro figli, i loro amori, quegli amori tanto agognati, quelli mancati, quelli perduti, quelli senza (nessun) rimpianto e quelli celebrati, gridati.

“Essere qui è un sogno che si avvera, le mie canzoni uniscono le generazioni”: Max Pezzali conquista Imola con il suo Gran Premio a tutto pop. E non esclude un cameo nella serie sugli 883 - “Il per sempre è un problema, ma l’idea che ci sia un repertorio che trascende da me mi esalta”. La musica di Max Pezzali sopravvive eccome, anche al tempo.

