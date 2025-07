Avellino due giorni in piazza per la salute della pelle

Avellino – In piazza LibertĂ , ieri e oggi, non si è parlato di politica o cronaca nera. Si è parlato di pelle. Di sole. E di come la leggerezza con cui spesso affrontiamo l’estate possa trasformarsi, con il tempo, in un rischio per la salute. Un van, qualche sedia, dei volontari in divisa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Prenditi cura della tua pelle con la Croce Rossa Italiana e NIVEA SUN! La campagna #ProtezioneSenzaLimiti e #ItineraridellaSalute arriva ad Avellino per regalarti due giornate dedicate alla prevenzione dermatologica! Sabato 12 e domenica 13 luglio Vai su Facebook

