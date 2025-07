Robbio (Pavia) – Per entrare, hanno forzato l'inferriata di una finestra del magazzino, causando danni che certamente superano il valore esiguo del bottino: solo circa 200 euro, trovati come fondo cassa. Il furto è stato scoperto nella mattinata di oggi, domenica 13 luglio, e sarebbe stato messo a segno durante la notte precedente ai danni di un'officina meccanica in via Mortara, a Robbio. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri, intervenuti con una pattuglia della locale Stazione, appartenente alla Compagnia di Vigevano. Gli agenti hanno effettuato il sopralluogo, dando così il via alle indagini sul furto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Forzano un'inferriata e assaltano un'officina: ladri in azione a Robbio