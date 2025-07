Bostjan Avbelj vince il 45° Rally del Casentino

 È stato Bostjan Avbelj a vincere il 45° Rally Internazionale Casentino, appuntamento che ha coinvolto la provincia di Arezzo tra venerdì e sabato. La gara, organizzata da Scuderia Etruria SCRL ed inserita nella programmazione di International Rally Cup e Mitropa Rally Cup, ha visto prevalere –. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

