Siena incidente sulla Chiantigiana | auto in bilico su un canale Donna ferita estratta dalle lamiere

I Vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti intorno alle ore 13.15 di oggi 13 luglio 2025, per un incidente stradale avvenuto sulla strada Chiantigiana 408, nel comune di Siena. Coinvolta un'autovettura che, dopo essere uscita di strada, è rimasta su un fianco, lato guidatore, nel canale di scolo delle acque pluviali L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Siena, incidente sulla Chiantigiana: auto in bilico su un canale. Donna ferita estratta dalle lamiere

