Lascia la tv per il Milan | è appena successo

Il club rossonero guarda anche alle giovanili e ha individuato nell’ex Lazio il giusto profilo per fare da guida alla propria formazione under 16 Samuele Ricci e Luka Modric. Al momento sono questi i due volti nuovi in casa Milan per quanto riguarda la rosa rossonera. Massimiliano Allegri ha concluso la sua prima settimana di lavoro di quella che è la sua seconda avventura a Milanello, ma il tecnico livornese ha certamente bisogno di nuovi arrivi per rafforzare la squadra. Milan, Parolo approda in rossonero: pronto a diventare tecnico dell’under 16 (LaPresse) – calciomercato.it Igli Tare e il resto della dirigenza sono al lavoro per cercare di cogliere le occasioni migliori, soprattutto per quanto riguarda il reparto arretrato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Lascia la tv per il Milan: è appena successo

In questa notizia si parla di: milan - lascia - appena - successo

Milan, Reijnders e l’amore per il club: il nuovo tatuaggio non lascia dubbi - Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, si è fatto un nuovo tatuaggio che lo lega indissolubilmente al club rossonero

Pagelle Genoa-Milan 1-2, Maignan (7,5) salva il Diavolo, Leao (7) lascia il segno. Vitinha (7) in gol al primo pallone toccato - Dopo un primo tempo molto equilibrato e finito 0-0 a causa delle grandi parate di Maignan e Leali, nella ripresa il Genoa passa in vantaggio grazie al gol di Vitinha.

Massara lascia il Rennes, il comunicato: ora ritorno in Serie A dell’ex direttore sportivo del Milan? Un club ci pensa - Massara ritorna in Serie A? Il direttore sportivo ex Milan lascia il Rennes: rescissione consensuale con i francesi Frederic Massara lascia ufficialmente il Rennes dopo meno di un anno: il club francese e il dirigente italiano hanno deciso di interrompere consensualmente il rapporto iniziato nel luglio 2024.

L’avventura di Theo Hernández al Milan è giunta ai titoli di coda. Le ultime stagioni del francese in rossonero, però, non sono state proprio esaltanti e il suo messaggio d’addio lascia spazio ad alcune perplessità . #cronachedispogliatoio #theohernandez #mila Vai su Facebook

Paura durante Udinese-Milan: Maignan lascia il campo per un trauma cranico; La contestazione dei tifosi in Milan-Monza: al 15' la curva lascia lo stadio; Insulti razzisti, Maignan lascia il campo poi rientra. Cosa è successo.

Lascia la tv per il Milan: è appena successo - Al momento sono questi i due volti nuovi in casa Milan per quanto riguarda la rosa rossonera. Da calciomercato.it

Gozzini: “Theo lascia il Milan per mancanza di ambizione, ma va in Arabia” - Vai nel canale Telegram del Milanista >Alessandra Gozzini ha parlato a La Gazzetta dello Sport in merito alla cessione di Theo Hernandez: "È il passaggio in cui si parla di «valori» che ha urtato la s ... Lo riporta msn.com