L'autoproduzione di energia in alcuni casi riesce a coprire fino al 40% del fabbisogno. La risorsa idrica viene spesso filtrata e riutilizzata.

Caseifici, più rinnovabili e meno sprechi di acqua - Ridurre i consumi, valorizzare le risorse e trasformare gli sprechi in opportunità: oggi nei caseifici l’efficienza è una delle chiavi della sostenibilità. Lo riporta ecodibergamo.it

