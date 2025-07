Il futuro di Victor Osimhen è più in bilico che mai: dalla Turchia arriva un annuncio che complica la trattativa Napoli e Galatasaray sono in trattativa da giorni per definire i dettagli del trasferimento del centravanti. Il club turco ha presentato una proposta articolata in cinque rate da 70?milioni di euro con lettere di credito, ma il Napoli insiste per 75?milioni corrisposti in due rate e con garanzie bancarie chiare. Da Istanbul però arrivano segnali di fiducia per la conclusione della trattativa. I l Galatasaray avrebbe già firmato un’intesa con il calciatore e garantito un ingaggio da 15-16 milioni annui. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Caso Osimhen, altro ostacolo da superare: l’annuncio dalla Turchia