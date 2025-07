Bissouma Juventus una buona notizia per i bianconeri | questo club non è interessato al centrocampista! Smentiti i contatti una pretendente in meno nella corsa

Bissouma Juventus, sono stati smentiti i contatti tra questo club e il centrocampista che piace ai bianconeri. Una pretendente in meno nella corsa. Un colpo di scena che cambia radicalmente lo scenario e che fa sorridere le pretendenti italiane. Contrariamente alle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, il Fenerbahce non è in corsa per Yves Bissouma. A smentire la pista turca è l’esperto di mercato Fabrizio Romano, secondo cui non ci sarebbero contatti in corso tra il club di Istanbul e il Tottenham per il centrocampista. La smentita di mercato: nessun contatto tra Fenerbahçe e Tottenham. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

