Calciomercato Inter le mosse in attacco guidate da Ausilio | né Nkunku né Asensio se parte Taremi l’obiettivo è uno solo!

Il calciomercato Inter sta preparando le manovre per completare il suo reparto offensivo, e una delle mosse chiave potrebbe essere la cessione di Mehdi Taremi. Il calciatore iraniano, che ha contribuito al successo dei nerazzurri nella scorsa stagione, non rientra più nei piani tecnici di Cristian Chivu. L'obiettivo è sostituirlo con un giocatore dalle caratteristiche diverse, capace di saltare l'uomo e di ricoprire anche il ruolo di trequartista. Questa mossa permetterebbe a Chivu di avere maggiori opzioni in fase di gioco, sia durante le partite che a livello tattico.

Inter Roma, Inzaghi prepara i cambi: oltre Bastoni e Mkhitaryan pronte altre mosse a sorpresa - di Redazione Inter Roma, altri cambi in arrivo per Simone Inzaghi: il tecnico nerazzurro prepara altre sostituzioni verso i giallorossi.

Inter, Inzaghi ha due armi in più! Le mosse anti-Barcellona – TS - Simone Inzaghi si presenta alla sfida di Champions League di questa sera con due armi da non sottovalutare, spiega Tuttosport.

Inter Barcellona, Inzaghi studia le mosse per scardinare la difesa blaugrana: ecco le armi a disposizione del tecnico nerazzurro - di Redazione Inter Barcellona, le mosse anti-blaugrana: ecco le armi a disposizione di Simone Inzaghi.

Tempo di bilanci anche per Mehdi #Taremi dopo la sua prima stagione all'#Inter. Secondo molti, società compresa, non ha reso secondo le aspettative: che voto date alla sua annata? Un acquisto deludente o ha solo bisogno di tempo? Aspettiamo i vos Vai su Facebook

Inter, se salta Inzaghi pronto un 'ritorno di fiamma'? Il parere dei bookies nelle quote; Di Marzio svela i piani di mercato dell'Inter: Taremi è stato bocciato. In estate si punterà su giovani pronti; Mosse Inter sul calciomercato: scatto per Hojlund, c’è Bonny per Chivu.

Inter, Taremi in uscita: individuato il sostituto - L'Inter vuole cambiare pelle in attacco con Taremi pronto a salutare i nerazzurri. Scrive interdipendenza.net

Corriere dello Sport - Inter su Openda: può essere il post Taremi ma c'è un ostacolo - Lois Openda, attaccante del Lipsia, è finito nel mirino dell'Inter alla ricerca di una seconda punta: cosa trapela sulla trattativa ... Segnala calciomercato.com