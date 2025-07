Hjulmand Juventus | la posizione del club bianconero per il centrocampista Dalle parti della Continassa c’è questa idea sul suo possibile acquisto… Cosa filtra

Hjulmand Juventus: il club bianconero ha le idee chiare per il centrocampista dello Sporting. C’è questa idea sul suo possibile acquisto, cosa filtra. Il mercato Juventus continua a lavorare per rinforzare il proprio centrocampo e, tra i tanti nomi sul taccuino della dirigenza, quello di Morten Hjulmand rimane uno dei più apprezzati e concreti. Nonostante una valutazione molto alta, il profilo del mediano danese dello Sporting CP continua a generare consensi all’interno dell’area tecnica bianconera, che lo considera un obiettivo di primo livello per la squadra di Igor Tudor. Lo riferisce Matteo Moretto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

