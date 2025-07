Eredità Agnelli fratelli Elkann trovano accordo col Fisco | versano 175 milioni ma l'inchiesta va avanti

John, Lapo e Ginevra Elkann hanno chiuso con il Fisco versando 175 milioni per l’eredità di Marella Agnelli. L’accordo non implica ammissioni di colpa, ma la procura di Torino prosegue le indagini penali per presunta evasione e truffa ai danni dello Stato. 🔗 Leggi su Fanpage.it