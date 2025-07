Bisaccia riaccende il suo cuore | il forno di comunità torna a vivere

L'antico FORNO DI COMUNITA' di Oscata tornerà ad accendersi, a sfornare, a riscaldare, condividere. Una celebrazione collettiva del patrimonio Domenica 20 luglio, alle 17:00, nella piazzetta di Oscata, i volontari di Oscata inVita invitano tutta la comunità a celebrare la riattivazione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

A Bisaccia si riaccende il forno di comunità: il 20 luglio “Oscata Inforna!” - Un tuffo nel passato, tra profumi antichi e tradizioni contadine: sabato 20 luglio il borgo rurale di Oscata, frazione di Bisaccia (AV), ospita “Oscata Inforna!”, l’evento organizzato dall’associazione Oscata inVita per rievocare le ritualità legate all’antico forno di comunità, recentemente.

