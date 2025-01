Bergamonews.it - Infortunio sul lavoro a Castelli Calepio: cede un tetto, giardiniere cade e si ferisce alla testa

. Un giovanedi 22 anni è rimasto feritoin seguito ad una caduta da 4-5 metri di altezza da una scala a Pioli. È successo nella frazione Cividino giovedì (9 gennaio) intorno alle 13.15.Il ragazzo, dipendente di una ditta di manutenzione giardini, sarebbe precipitato daldi un magazzino su cui era salito con una scala a pioli durante l’attività di potatura.Il cedimento di unavrebbe causato la caduta, rimediando un trauma cranico con ferita al cuoio capelluto e una frattura vertebrale senza complicanze midollari.Sul posto sono intervenute un’ambulanza, un’automedica, i tecnici della Struttura Complessa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di(Psal) di Ats Bergamo e la polizia locale di.Ilè stato trasportato in codice giallo agli Spedali Civili di Brescia, non è in pericolo di vita ed è cosciente.