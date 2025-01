Lanazione.it - Incidente a Firenze fra tramvia e auto, danni al mezzo e al convoglio

, 9 gennaio 2025 –fra undellae un’all’incrocio tra via Guido Monaco e viale Rosselli. Accade nel primo pomeriggio di giovedì 9 gennaio. Da capire la dinamica. Danneggiata in modo evidente l’. Il traffico nella zona ne ha immediatamente risentito. L’con cui ilsi è scontrato è una Jeep nera. Sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco. L’impatto è stato piuttosto violento. Gli airbag delsono scoppiati. Sul luogo dell’anche la polizia municipale. Si cerca di capire la dinamica e cosa sia accaduto. Lo scontro è avvenuto intorno alle 15,45. Il tram in quel momento stava coprendo il servizio sulla linea T2. Il viale Fratelli Rosselli è chiuso alla circolazione, informa il Comune e lo sarà per alcune ore. Il ripristino dele della linea non saranno brevi.