Il CASMS vieta quattro trasferte ai tifosi di Roma e Lazio

Il Comitato di analisi sulla sicurezza delle manifestazioni sportive, hato aidi, lepreviste per i match calcistici Bologna-e Udinese-, in programma il 12 e il 26 gennaio, Hellas Verona-e Cagliari-previste per il 19 gennaio e il 3 febbraio.Il divieto dopo gli scontri nel derbyIl divieto è scaturito dopo quanto accaduto nel pre partita del derby che si è disputato allo stadio Olimpico didomenica 5 gennaio, dove sono stati sequestrati dai poliziotti della questura di, bastoni, coltelli, mazze, bombe carta e tubi di plastica dove era state inserita delle lamette da taglierino per trasformarle in lance. Il sequestro del materiale da parte della polizia ha evitato che potessero avvenire scontri e tafferugli. Il bilancio della gestione dell’ordine pubblico nel pre e nel post partita è stato eccellente.