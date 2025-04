Lanazione.it - Incendio nella discarica abusiva, fiamme altissime e residenti svegliati nella notte

Leggi su Lanazione.it

Montemurlo (Prato), 10 aprile 2025 -e tanta paura la scorsaa Montemurlo, tra via Lamarmora e via Tagliamento. Intorno all’una unha divorato unadi rifiuti; è stata una guardia giurata a dare l’allarme ai vigili del fuoco, subito arrivati sul posto per spegnere il rogo. Gli abitanti della zona si sonoper il trambusto e per lo spettacolo abbastanza impressionante del fuoco che aveva attaccato i rifiuti abbandonati. Senza considerare il cattivo odore dovuto alla combustione. Sul caso indagano i carabinieri della tenenza di Montemurlo, intervenuti sul posto per i rilievi del caso.