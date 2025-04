Barella sempre più leader | la quotazione cresce ma lui pensa solo all’Inter e alla Champions

Nicolòha illuminato nella vittoria dell’Inter contro il Bayern Monaco: il valore di mercato aumenta, ma luiai nerazzurri Nicolòha incantato tutti nella notte di Monaco, dominando il centrocampo dell’Allianz Arena come un ballerino che guida il gioco con eleganza e intensità. Tra i tifosi dell’Inter che lo paragonano a .

Inter, il discorso dei senatori: Lautaro e Barella parole da leader. Alla ripresa toccherà a Inzaghi.

Allarme Barella in casa Inter: fuori per un possibile infortunio.

Inter, 48° assist per Barella in nerazzurro: tra i giocatori di A, solo Leao ha fatto meglio.

Barella Player of the Match di Young Boys-Inter: "Leader in campo e dominante nei duelli".

Inchiesta ultras: perquisito il cognato di Maldini. Quegli incontri tra Ferdico e i calciatori dell'Inter.

Barella tiene in ansia l'Italia, Gravina: "Siamo preoccupati".