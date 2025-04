Jesina torna in Eccellenza | una promozione che vale una liberazione

Jesina 2010/2011 dall'Eccellenza alla D - o dopo aver vinto il campionato (di promozione), con un turno di anticipo, come la Jesina attuale, trentuno anni dopo l'Eccellenza vinta nella stagione 93/94. Per Giancarlo Chiariotti, commercialista jesino da cinque anni sulla poltrona a dir poco rovente della maggiore squadra calcistica della città, qualcosa di più di una semplice 'promozione': una 'liberazione', azzardiamo? "Direi più una ricompensa che ripaga parte dei sacrifici di questi anni. La retrocessione dell'anno scorso ci ha fatto capire tante cose, in molti ci hanno voltato le spalle se non altro nelle difficoltà si è visto chi davvero vuole bene alla Jesina e chi no".

