Agi.it - La visita privata di Carlo e Camilla a Papa Francesco

Leggi su Agi.it

AGI -ha incontratomente le Loro Maestà, il Ree la Regina, nel pomeriggio di mercoledì. Lo rende noto la sala stampa vaticana. Nel corso del colloquio, ilha avuto modo di rivolgere un augurio ai reali britannici in occasione dell'anniversario del loro matrimonio e ha ricambiato a Rel'augurio di un pronto recupero della sua salute. Al Quirinale Re, inoltre, ha reso omaggio ai legami di amicizia profonda tra Gran Bretagna e Italia e al suo amore per le bellezze italiane. Nel brindisi al pranzo di gala organizzato al Quirinale per il re e la mogliedal presidente Sergio Mattarella ha ringraziato il presidente "e la Signora Laura per la magnifica ospitalità qui stasera, ha esordito. "Oggi i nostri legami sono più forti che mai.