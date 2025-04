Liberoquotidiano.it - Il ricatto cinese a Trump: cosa sta succedendo in Borsa

Il bastone e la carota. Da un lato, Donaldcolpisce durissimo la Cina con dazi al 125% «a effetto immediato» per la reazione di Pechino, che in mattinata aveva imposto un'aliquota dell'84% sui prodotti americani; dall'altro sospende per novanta giorni le tariffe reciproche nei confronti di tutti gli altri partner commerciali. Il presidente Usa si è detto fiducioso che si potrà arrivare a un «un accordo» con tutti i governi, compreso quello. «Sulla base del fatto che oltre 75 Paesi hanno convocato rappresentanti degli Stati Uniti» per «negoziare una soluzione alle questioni in discussione relative a commercio, barriere commerciali, tariffe, manipolazione valutaria e tariffe non monetarie», ha scrittosul suo social Truth, e che «non hanno esercitato ritorsioni», «ho autorizzato una pausa di 90 giorni».