Sport.quotidiano.net - Bologna: chi sarà il vice Ferguson tra Aebischer, Moro e Pobega?

: da qui uscirà ildestinato a fare coppia con l’ex Freuler in quel di Bergamo, in una sfida cruciale di questo rush finale che metterà in palio per la seconda volta consecutiva la possibilità di scavalcare l’Atalanta al terzo posto. In vista di domenica, saranno soprattutto i dubbi in mediana a tenere banco, per quel che riguarda i ballottaggi di formazione. Nuovi equilibri da disegnare e ricercare, sfruttando le caratteristiche dei tre interpreti, tutti diversi uno dall’altro, proprio quando, con il ritorno direinventato in mediana, Italiano aveva trovato la quadratura del cerchio. Perché lo scozzese è tuttocampista fondamentale, tanto abile nel ragionare e nel proporsi, quanto nell’andare a prendere gli inserimenti dei centrocampisti quando uno tra Beukema e Lucumi si stacca per salire sulla linea dei centrocampisti.