Pallavolo Massa Carrara domina Cortona Volley e punta alle semifinali

Massa Carrara 3 Cortona specialmac 0 Pallavolo Massa Carrara: Aliboni, Bagnoli, Bibbiani, Briglia, Calcagnini, De Luca, Guidi, Haxhjimeri, Mosca, Nannini, Paoletti, Passino, Pitto, Podestà. All. Cei. Cortona Volley SPECIALMAC: Albanese, Augero, Berti, Bettoni, Brilli, Calosci, Cesarini, Cittadino, Di Balsamo, Magrini, Martini, Mogini, Piegai, Rosati. All. Pinzuti. Arbitri: Scirè e Cardini. Parziali: 25-12, 25-16, 25-18. Massa – Non si ferma più la Pallavolo Massa Carrara che sta facendo un percorso incredibile nella Pool Promozione del campionato maschile di Serie C. Il team del coach Luca Cei aveva iniziato all'ultimo posto il gironcino finale a 8 squadre e dopo 6 giornate è riuscito a risalire fino al quarto posto. Sabato scorso è arrivato il quinto successo in sei gare disputate.

