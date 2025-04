Sport.quotidiano.net - TAR del Lazio respinge ricorso Ternana: penalizzazione di 2 punti confermata

Il TAR del, con propria ordinanza emanata ieri, ha rigettato le misure cautelari richieste dallain merito alladi 2in classifica, comminata in corso di campionato per mancato versamento di alcune ritenute Irpef da parte della precedente proprietà del club rossoverde. "La– è scritto in una nota diffusa dalla società in merito al provvedimento dell’Organo di Giustizia Amministrativa – prende atto delle relative motivazioni, anche con riferimento al profilo del periculum in mora e, in particolare, della minore rilevanza cautelare dellaallo stato attuale. La Società resta comunque fiduciosa sull’esito finale del giudizio innanzi al TARe si riserva di valutare l’opportunità di presentare appello cautelare innanzi al Consiglio di Stato".