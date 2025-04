Messina bonus edilizi inesistenti | sequestrati 12 mln di euro

Liberoquotidiano.it - Messina, bonus edilizi inesistenti: sequestrati 1,2 mln di euro

I finanzieri del Comando Provinciale dihanno dato esecuzione a due distinte ordinanze cautelari con il sequestro di oltre 1,2 milioni di, frutto di una maxi-truffa in materia di. I militari hanno individuato otto indagati che hanno generato creditiper lavori di ristrutturazionea su immobilio di proprietà di persone ignare. Il corrispettivo in denaro veniva poi trasferito su conti in Lituania, Estonia, Belgio e Regno Unito attraverso l'utilizzo di società che forniscono il servizio di Iban virtuali, in modo da ostacolarne la tracciabilità.