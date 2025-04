Bologna in ascesa | Vincenzo Italiano guida la squadra verso Champions e Coppa Italia

Bologna avesse le carte in regola per ripetersi: anzi, per fare meglio. Si è preso il Bologna con un cambio modulo e il passaggio al 4-2-3-1, reinventandosi Odgaard trequartista prima e Ferguson mediano poi. Era tredicesimo, il Bologna, dopo sette giornate: domenica, a Bergamo, si giocherà il terzo posto. Rossoblù in ascesa, Italiano ha compiuto un capolavoro di gestione. Tutti coinvolti, tutti utili, tutti utilizzati, chi più chi meno. Tutti pronti all’uso. Arriva il tempo di raccogliere, quanto di buono seminato: in questo aprile, il Bologna si gioca tanto, se non tutto. Sport.quotidiano.net - Bologna in ascesa: Vincenzo Italiano guida la squadra verso Champions e Coppa Italia Leggi su Sport.quotidiano.net Ha raccolto un’eredita scomoda, scomodissima. Ha sfruttato estate e autunno per seminare il suo credo, convincere i rossoblù a seguirlo e che nonostante gli addii di Motta e pedine chiave come Zirkzee, Calafiori e Saelemaekers il nuovoavesse le carte in regola per ripetersi: anzi, per fare meglio. Si è preso ilcon un cambio modulo e il passaggio al 4-2-3-1, reinventandosi Odgaard trequartista prima e Ferguson mediano poi. Era tredicesimo, il, dopo sette giornate: domenica, a Bergamo, si giocherà il terzo posto. Rossoblù inha compiuto un capolavoro di gestione. Tutti coinvolti, tutti utili, tutti utilizzati, chi più chi meno. Tutti pronti all’uso. Arriva il tempo di raccogliere, quanto di buono seminato: in questo aprile, ilsi gioca tanto, se non tutto.

Vincenzo Italiano: dalla provincia alla Champions, l’ascesa di un futuro top. Vincenzo Italiano dopo Inter-Bologna: solidità e tentativo di ascesa. A Casteldebole: l’ex rossonero è guarito, Remo resta influenzato. Italiano terzo alla ’Panchina d’oro’. Riecco Calabria, Freuler in dubbio. Febbre Capitale Già tutto esaurito per Empoli. Italiano: “Bologna in ascesa da anni, vogliamo far divertire i tifosi”. L’incredibile viaggio di Vincenzo Italiano: dalla provincia alla Champions League. Ne parlano su altre fonti

Bologna in ascesa: Vincenzo Italiano guida la squadra verso Champions e Coppa Italia - Il Bologna di Vincenzo Italiano punta al piazzamento Champions e alla finale di Coppa Italia, con un progetto di crescita ambizioso. (sport.quotidiano.net)

Il Bologna di Vincenzo Italiano sogna la Champions con il gol di tacco di Ndoye - Il Bologna di Vincenzo Italiano sogna la Champions League grazie al gol di tacco di Ndoye contro il Napoli. (msn.com)

Italiano Milan, quotazioni del tecnico del Bologna in ascesa - Italiano Milan, le quotazioni dell’attuale tecnico del Bologna sono in importante ascesa: sullo sfondo resta Max Allegri Come riferito dal giornalista Pietro Mazzara, in casa Milan è in forte ascesa i ... (milannews24.com)