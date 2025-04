Kadeem Allen torna in campo dopo un lungo infortunio | la sfida della salvezza con Pistoia

Kadeem Allen un anno dopo. La guardia biancorossa è tornata di nuovo a calcare il parquet dopo quel brutto infortunio che lo ha costretto ad un lunghissimo stop, tanta riabilitazione e forza d'animo per superare questo momento. L'Estra gli ha offerto la possibilità di tornare di nuovo in campo, sentirsi parte di un gruppo e riprendere a fare il giocatore. "Per me è stato emozionante tornare a divertirmi e fare ciò che mi piace dopo un anno ed un infortunio così lungo – dice Allen –. Sono stato lontano dal campo per molto tempo e tornare è stato gratificante". L'esterno americano è arrivato nel momento peggiore di Pistoia, con le speranze di salvezza ridotte al lumicino ma la situazione che ha trovato è quella comunque di un gruppo che ha ancora voglia di provarci. "Nonostante la situazione i ragazzi all'interno dello spogliatoio sono ottime persone – afferma la guardia biancorossa –.

