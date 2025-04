Bubinoblog - REAZIONE A CATENA: PINO INSEGNO TORNA CON TANTE NOVITÀ NEL PRESERALE DI RAI1

sta perre su. Dopo l’ennesima stagione trionfale de L’Eredità con Marco Liorni, toccherà ariprendere il testimone nel.L’anno scorso c’è stato un calo negli ascolti per la prima volta dopo tanti anni per l’ammiraglia della Tv di Stato. I social si sono tutti sti contro il conduttore e comico romano.In verità i problemi sono stati molteplici, a partire dalla durata eccessiva.è un format tipicamente estivo legato alle parole crociate, sinonimo delle vacanze.L’altro problema, come si ragiona giustamente nei corridoi Rai, è l’assenza di campioni empatici in grado di far appassionare il pubblico. Inoltre una Canale 5 competitiva.Eh sì perché Mediaset schierava La Ruota della Fortuna, un revival particolarmente apprezzato curato da Gerry Scotti.