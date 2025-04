Giornata straordinaria all' ippodromo di San Rossore con il 135 premio Pisa

ippodromo di San Rossore ha vissuto una straordinaria Giornata con la disputa del premio 135° premio Pisa e altre importanti prove. Il pomeriggio è stato valorizzato anche dalla presenza del sottosegretario Patrizio La Pietra che ha preso visione della realtà di San Rossore in una delicata fase di riconsiderazione dell’intera ippica nazionale e dei suoi reali valori. Tutto ciò non deve però farci dimenticare che la riunione di corse continua; si corre infatti questo pomeriggio e anche il prossimo giovedì. Nel programma odierno sono al centro due corse ognuna delle quali ha un significato particolare. Nel premio "Croce Rossa Italiana - Comitato di San Giuliano-Pontasserchio" si celebra il prezioso servizio di assistenza prestato ogni anno all’ippodromo di San Rossore. Sulla distanza dei 1200 metri si confrontano sette velocisti. Lanazione.it - Giornata straordinaria all'ippodromo di San Rossore con il 135° premio Pisa Leggi su Lanazione.it Domenica scorsa l’di Sanha vissuto unacon la disputa del135°e altre importanti prove. Il pomeriggio è stato valorizzato anche dalla presenza del sottosegretario Patrizio La Pietra che ha preso visione della realtà di Sanin una delicata fase di riconsiderazione dell’intera ippica nazionale e dei suoi reali valori. Tutto ciò non deve però farci dimenticare che la riunione di corse continua; si corre infatti questo pomeriggio e anche il prossimo giovedì. Nel programma odierno sono al centro due corse ognuna delle quali ha un significato particolare. Nel"Croce Rossa Italiana - Comitato di San Giuliano-Pontasserchio" si celebra il prezioso servizio di assistenza prestato ogni anno all’di San. Sulla distanza dei 1200 metri si confrontano sette velocisti.

Giornata straordinaria all'ippodromo di San Rossore con il 135° premio Pisa. Nel Weekend 22-23 marzo L’ippodromo Snai San Siro apre i cancelli per le Giornate Fai di Primavera 2025 al via anche la 138^ Stagione Del Galoppo. Giornate FAI di primavera a Milano e Lombardia e eventi nel weekend del 22 e 23 marzo: cosa fare in città. Ippodromo Livorno: pista non idonea, annullate corse del 4 e 11 gennaio. DOMENICA SUPER ALL’IPPODROMO SNAI SAN SIRO. PROGRAMMA CON SETTE CORSE CON GLI ATTESI GRAN PREMIO DI MILANO, IL CARLO VITTADINI E I PRIMI PASSI…DALLE ORE 18:20. L'Ippodromo di San Rossore riapre le porte: il programma delle corse da ottobre a dicembre. Ne parlano su altre fonti

Giornata straordinaria all'ippodromo di San Rossore con il 135° premio Pisa - Il sottosegretario La Pietra visita San Rossore durante il 135° premio Pisa. Oggi e giovedì altre corse in programma. (msn.com)

Ippodromo Snai San Siro, venerdì di trotto con sette prove - Ippodromo Snai San Siro, venerdì di trotto con sette prove tra cui il Trotto Montato e la Prova Gentlemen dedicata a William Casoli. (agimeg.it)

Ippodromo Snai San Siro, al via domenica la sesta giornata stagionale di galoppo - Ippodromo Snai San Siro, al via domenica la sesta giornata stagionale di galoppo: sono sei le prove in programma a partire dalle ore 15:48 fino alle 18:45. (agimeg.it)