Quifinanza.it - Periodo di prova contratto tempo determinato: le nuove regole

Il Collegato lavoro 2025 accorpa una serie di modifiche normative di grande interesse per aziende e dipendenti. Introdotto con la legge n. 203/2024 ed entrato in vigore il 12 gennaio scorso, il testo include disposizioni trasversali in materia di rapporti di lavoro, promozione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, ammortizzatori sociali e formazione.Lo ricorda il sito web ufficiale del Dipartimento per il programma di Governo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, ora, grazie alla circolare n. 6 del Ministero del Lavoro – pubblicata pochi giorni fa – tutti gli interessati possono fare riferimento a utili chiarimenti sui principali interventi attuati con il Collegato lavoro. Nella circolare compaiono anche alcune indicazioni operative.Di seguito ci soffermeremo in particolare suldi, un argomento che alimenta spesso dubbi e interrogativi da parte dei lavoratori e degli stessi datori di lavoro.