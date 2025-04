Il discorso del re oggi a Ravenna | Ricorderò l’anniversario della Liberazione

Ravenna e i suoi mosaici, il suo ventesimo anniversario di matrimonio con Camilla e l’importanza di celebrare, nella nostra città, l’anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Ieri in Parlamento re Carlo ha iniziato e concluso il suo discorso in italiano con un’aplomb, neanche a dirlo, tutta inglese. “A Ravenna, – ha detto – come re del Regno Unito e del Canada, avrò il grande onore di commemorare l’ottantesimo anniversario della Liberazione di quella provincia, insieme al presidente Mattarella, nella quale le Forze britanniche e canadesi svolsero un ruolo fondamentale. E, come capo del Commonwealth, sarà per me un privilegio particolare ricordare l’apporto indispensabile di tanti soldati del Commonwealth, oltre che di altre nazioni alleate”. Intanto, mentre la coppia reale trascorreva la sua ultima giornata nella capitale, Ravenna si preparava ad accoglierla nel migliore dei modi, insieme al presidente della Repubblica. Ilrestodelcarlino.it - Il discorso del re oggi a Ravenna: “Ricorderò l’anniversario della Liberazione” Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ha ricordatoe i suoi mosaici, il suo ventesimo anniversario di matrimonio con Camilla e l’importanza di celebrare, nella nostra città,dal nazifascismo. Ieri in Parlamento re Carlo ha iniziato e concluso il suoin italiano con un’aplomb, neanche a dirlo, tutta inglese. “A, – ha detto – come re del Regno Unito e del Canada, avrò il grande onore di commemorare l’ottantesimo anniversariodi quella provincia, insieme al presidente Mattarella, nella quale le Forze britanniche e canadesi svolsero un ruolo fondamentale. E, come capo del Commonwealth, sarà per me un privilegio particolare ricordare l’apporto indispensabile di tanti soldati del Commonwealth, oltre che di altre nazioni alleate”. Intanto, mentre la coppia reale trascorreva la sua ultima giornata nella capitale,si preparava ad accoglierla nel migliore dei modi, insieme al presidenteRepubblica.

Il discorso del re oggi a Ravenna: “Ricorderò l’anniversario della Liberazione” - In Parlamento a Roma Carlo ha anticipato i temi deI suo intervento. La coppia arriverà in piazza San Francesco verso le 13.30. Grande attesa ... (ilrestodelcarlino.it)

Re Carlo in Italia, il discorso integrale al Parlamento. VIDEO - “È molto importante per la regina e per me tornare in Italia dopo l'incoronazione. Il momento è ancora più speciale dato che oggi ricorre anche il nostro ventesimo anniversario di matrimonio", ha dett ... (tg24.sky.it)

Il discorso integrale di re Carlo a Montecitorio - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)