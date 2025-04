Amica.it - La nuova frontiera della moda? L’Interior Design

Lo sapevamo già, ma il Salone del Mobile e il Fuorisalone 2025 lo hanno reso plasticamente evidente: l’interiorè la. Sempre più Maison e brand di gioielleria presentano durante la MilanoWeek le proprie linee per la tavola e per la casa, tra collaborazioni inedite, grandi eventi e installazioni curate nei minimi dettagli. Ma perché allainteressano così tanto piatti, cuscini e divani? Il rapporto simbiotico traAnche se negli ultimi anni si sono moltiplicate le linee lifestyle dei brand – da Dolce&Gabbana a Fendi, a Missoni Home – il fenomeno non è nuovo. Al contrario,condividono una funzione e una missione comune: progettare oggetti che siano estetici e funzionali al tempo stesso.