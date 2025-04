Inter-news.it - Sommer, i numeri non mentono: davanti a te solo un portiere – CdS

dell’Inter si sta confermando undi grandissima affidabilità e a Monaco di Baviera, contro il Bayern, ha giocato un’altra grande partita. Perè il secondo miglioral mondo.SICUREZZA – Se l’Inter va forte lo deve anche a Yann. Ilsvizzero, 35 anni, si trova in un momento di forma straordinario. Dopo le prodezze contro Udinese e Parma in campionato, martedì si è ripetuto pure all’Allianz Arena contro il suo ex Bayern Monaco. Nella sua vecchia casa, è stato sei mesi da gennaio a giugno 2023, l’ex numero della Nazionale svizzera, nonha partecipato tantissimo al gioco dell’Inter (basti pensare al primo gol), ma è stato autore anche di quattro parate molto importanti. Arrivato a Milano con un po’ di scetticismo, a suon di prestazioni e parate super,ha immediatamente tolto ogni dubbio.