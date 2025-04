Sport.quotidiano.net - Serie C unica: Baskérs Forlimpopoli dominano, playoff e playout quasi definiti

Ad una giornata dal termine della stagione regolare, sonodelineati tutti gli accoppiamentinel campionato di. In vetta sempre icon 25 vittorie in altrettante partite disputate, l’ultima contro la Mec System Urbania. I ragazzi di coach Donati hanno giocato a viso aperto per tutto il primo tempo, restando in scia sul -9 all’intervallo (40-31); nel terzo quarto però la difesa asfissiante dei padroni di casa scava il solco, portandofino al +20 (55-35), massimo vantaggio. I biancorossi negli ultimi dieci minuti reagisconoo e risalgono fino al -5 (58-53) con un super parziale di 18-3 che non basta. Secondo ko in fila per Urbania, però sicura del proprio quarto posto (con fattore campo) ai. Sopra Urbania, come terza classificata alle spalle degli Santarcangelo Angels, vi è la Bartoli Mechanics, protagonista di un grande campionato, ma che saluta la regular season nel proprio campo di casa con una sconfitta.