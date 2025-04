L' Innocenti Follonica trionfa a Viareggio | 6-5 e riscatto dopo la Coppa

Innocenti Follonica espugna Viareggio (5-6 il finale) e dimentica la sconfitta in Coppa contro l’Alcoy. Partita gagliarda tra le due squadre. Sia il Follonica che il Cgc Viareggio hanno dato vita ad un match che si indirizza subito verso il gioco, senza timori. Il Follonica, che schiera in campo il giovane Mugnaini, sembra più in palla e passa in vantaggio, a dieci dalla fine, grazie ad una bella rete di Davide Banini. Il Cgc Viareggio pareggia grazie a Mura che fa secco Mugnaini sul primo palo. Ma il Follonica non molla: Franchi si incunea in difesa e porta in vantaggio i ragazzi del Golfo e ancora Davide Banini, prima della sirena porta a tre il vantaggio. Nel secondo tempo Montigel aggiusta la mira e fa secco Gomez con un bel tiro. Rosi riapre il match con una bella serpentina trovando Mugnaini poco attento. Sport.quotidiano.net - L'Innocenti Follonica trionfa a Viareggio: 6-5 e riscatto dopo la Coppa Leggi su Sport.quotidiano.net L’espugna(5-6 il finale) e dimentica la sconfitta incontro l’Alcoy. Partita gagliarda tra le due squadre. Sia ilche il Cgchanno dato vita ad un match che si indirizza subito verso il gioco, senza timori. Il, che schiera in campo il giovane Mugnaini, sembra più in palla e passa in vantaggio, a dieci dalla fine, grazie ad una bella rete di Davide Banini. Il Cgcpareggia grazie a Mura che fa secco Mugnaini sul primo palo. Ma ilnon molla: Franchi si incunea in difesa e porta in vantaggio i ragazzi del Golfo e ancora Davide Banini, prima della sirena porta a tre il vantaggio. Nel secondo tempo Montigel aggiusta la mira e fa secco Gomez con un bel tiro. Rosi riapre il match con una bella serpentina trovando Mugnaini poco attento.

L'Innocenti Follonica trionfa a Viareggio: 6-5 e riscatto dopo la Coppa. Hockey A1. Il Follonica vince a Montebello. Hockey, il Follonica vince la Supercoppa Italia. Follonica vince il posticipo per 6-5. Sarzana d’assalto, Follonica vince in rimonta. Hockey, il Follonica vince l’andata di Supercoppa Italia. Ne parlano su altre fonti

Hockey pista: Innocenti Follonica sfida Alcoy per la finale della Trophy Cup - Innocenti Follonica affronta Alcoy nella semifinale della Trophy Cup al Capannino. Max Thiel torna in squadra. (msn.com)

Follonica eliminato dalla Trophy Cup: Alcoy trionfa ai rigori - L'Alcoy supera il Follonica ai rigori dopo una partita incredibile. Gli spagnoli affronteranno il Coutras in finale. (lanazione.it)

Serie a1. L’Innocenti Follonica aspetta il Bassano: c’è da vendicare il ko in Coppa Italia - Il difficile viene adesso. Ogni duello vale doppio e non è un modo di dire. Oggi l’Innocenti Follonica (alle 20.45) al Capannino affronterà il Bassano, squadra che la sopravanza in classifica di 4 ... (sport.quotidiano.net)