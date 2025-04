F1 non solo Beganovic sulla Ferrari Tutti i rookie schierati dai team per la FP1 in Bahrain

rookie impegnati nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain 2025, sempre nell’ottica della nuova regola che costringe ogni squadra a dedicare quattro turni di prove (FP1) ad un giovane debuttante nell’arco dell’intero campionato.In realtà è prevista una deroga concessa ai piloti che hanno disputato al massimo due Gran Premi in carriera, ma si tratta comunque di ragazzi che militano ancora nelle categorie propedeutiche e che sono parte integrante dei programmi junior delle varie scuderie di F1. Molte squadre hanno scelto la tappa di Sakhir per smarcare una FP1 da concedere ai rookie, sfruttando probabilmente i tanti chilometri accumulati poco più di un mese fa su questo tracciato nei test dai piloti titolari. Oasport.it - F1, non solo Beganovic sulla Ferrari. Tutti i rookie schierati dai team per la FP1 in Bahrain Leggi su Oasport.it Domani comincerà ufficialmente il weekend di gara a Sakhir valevole come quarto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Per l’occasione saranno addirittura sei iimpegnati nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del2025, sempre nell’ottica della nuova regola che costringe ogni squadra a dedicare quattro turni di prove (FP1) ad un giovane debuttante nell’arco dell’intero campionato.In realtà è prevista una deroga concessa ai piloti che hanno disputato al massimo due Gran Premi in carriera, ma si tratta comunque di ragazzi che militano ancora nelle categorie propedeutiche e che sono parte integrante dei programmi junior delle varie scuderie di F1. Molte squadre hanno scelto la tappa di Sakhir per smarcare una FP1 da concedere ai, sfruttando probabilmente i tanti chilometri accumulati poco più di un mese fa su questo tracciato nei test dai piloti titolari.

