Ilfattoquotidiano.it - È nato prima della legge contro la maternità surrogata, ma per lo Stato non esiste: storia del bambino fantasma

in un utero in affitto. E mentre era lì, già da mesi nella panciamadre biologica sotto le bombe dell’Ucraina, una bomba ben peggiore lo ha colpito in Italia. Il reato universale di gestazione per altri. La cosiddettaVarchi, dal nomedeputata meloniana Carolina Varchi che l’ha proposta e firmata. Quella che, in modo del tutto anomalo per via dei tempi, lo ha già condana essere un”, prim’ancora di nascere. Perché le date in questo caso, come in altri, contano. Lui si è affacciato al mondo il 30 ottobre dell’anno scorso, mentre la, votata in ultima lettura al Seil 16 ottobre, è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 18 novembre. Quindi non dovrebbe riguardarlo affatto. Se non altro per il principio che si tratta di unapiù sfavorevole.