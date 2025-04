Elezioni provinciali Sicilia sindaco affida incarico a consigliere del comune vicino La sinistra | Strategia elettorale

affidamento diretto al compagno di partito, consigliere comunale del comune vicino, proprio in tempo di Elezioni provinciali. Tra poco, infatti, esattamente il 27 aprile, in Sicilia si voterà per i liberi consorzi e a votare saranno proprio i consiglieri comunali. Un’elezione che ha già fatto emergere conflitti interni al centrodestra. In questo contesto pare maturare l’affidamento diretto di un incarico di quasi 50mila euro ad una ditta di un consigliere comunale del comune accanto. Succede a Biancavilla, comune in provincia di Catania di poco più di 22mila abitanti, governato da un sindaco di Fratelli d’Italia, Antonio Bonanno, e dalla sua vice, Martina Salvà, anche lei meloniana.Proprio accanto a Biancavilla si trova, invece, Adrano, comune di 33mila abitanti. Qui in consiglio comunale siede Massimiliano Zignale, entrato tra le file di Fdi solo nel luglio del 2023. Ilfattoquotidiano.it - Elezioni provinciali Sicilia, sindaco affida incarico a consigliere del comune vicino. La sinistra: “Strategia elettorale” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Unmento diretto al compagno di partito,comunale del, proprio in tempo di. Tra poco, infatti, esattamente il 27 aprile, insi voterà per i liberi consorzi e a votare saranno proprio i consiglieri comunali. Un’elezione che ha già fatto emergere conflitti interni al centrodestra. In questo contesto pare maturare l’mento diretto di undi quasi 50mila euro ad una ditta di uncomunale delaccanto. Succede a Biancavilla,in provincia di Catania di poco più di 22mila abitanti, governato da undi Fratelli d’Italia, Antonio Bonanno, e dalla sua vice, Martina Salvà, anche lei meloniana.Proprio accanto a Biancavilla si trova, invece, Adrano,di 33mila abitanti. Qui in consiglio comunale siede Massimiliano Zignale, entrato tra le file di Fdi solo nel luglio del 2023.

