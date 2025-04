Ilrestodelcarlino.it - Disastro Moby Prince: "Dopo 34 anni di attesa non c’è ancora giustizia"

Sono passati esattamente trentaquattrodalla notte del 10 aprile 1991, quando il traghettoentrò in collisione con la petroliera Agip Abruzzo nella rada di Livorno. Una tragedia che costò la vita a 140 persone, la più grave mai avvenuta nella storia della marina mercantile italiana dalguerra. Tra quei morti c’era anche Sergio Rosetti, marittimo di San Benedetto del Tronto, membro dell’equipaggio. Ieri sera, al Teatro San Filippo Neri di San Benedetto, è andato in scena lo spettacolo M/T3.0, che ha riportato al centro della coscienza pubblica una vicendaoggi piena di zone d’ombra. Non era in platea Nicola Rosetti, figlio di Sergio, che si trova a Livorno proprio per le celebrazioni del tristeversario. Ma il suo pensiero ha attraversato le pareti del teatro, e la sua voce oggi si fa sentire con fermezza.