Visita agli impianti sportivi di Liepaja

Liepaja, in Lettonia, nell’ambito del progetto ‘Cesena and Liepaja sport cities: sport for Urban Development’, con l’obiettivo di apprendere dalla città lettone buoni esempi sul tema della gestione degli impianti sportivi. "Il progetto – spiega il comune di Cesena – prevede una Visita studio alle strutture sportive di Liepaja per conoscere e studiare da vicino il modello di funzionamento che hanno sviluppato per i loro numerosi impianti sportivi e la successiva Visita di alcuni rappresentanti della città di Liepaja a Cesena per Visitare le strutture e gli impianti sportivi cittadini e confrontarsi sullaintegrazione delle diverse tipologie di fondi per finanziare e gestire gli impianti sportivi". Ilrestodelcarlino.it - Visita agli impianti sportivi di Liepaja Leggi su Ilrestodelcarlino.it Parte un confronto europeo tra le città di Cesena e di, in Lettonia, nell’ambito del progetto ‘Cesena andsport cities: sport for Urban Development’, con l’obiettivo di apprendere dalla città lettone buoni esempi sul tema della gestione degli. "Il progetto – spiega il comune di Cesena – prevede unastudio alle strutture sportive diper conoscere e studiare da vicino il modello di funzionamento che hanno sviluppato per i loro numerosie la successivadi alcuni rappresentanti della città dia Cesena perre le strutture e glicittadini e confrontarsi sullaintegrazione delle diverse tipologie di fondi per finanziare e gestire gli".

