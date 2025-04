Montevarchi senza Saltalamacchia contro Trestina | sfida decisiva per la salvezza

Nel crocevia di salvezza di domenica prossima al Brilli Peri con il Trestina dell'ex Simone Calori il Montevarchi sarà privo per squalifica del mediano Mattia Saltalamacchia. L'ex viola è stato l'under classe 2005 più impiegato nell'arco del campionato nella gestione di Nico Lelli e dal momento in cui Atos Rigucci ha preso le redini del gruppo. Un'assenza che potrebbe essere colmata grazie al rientro del pari età Alessandro Papini o dall'utilizzo di un altro under in un ruolo diverso. Saranno gli ultimi allenamenti della settimana, che per gli aquilotti è normale vista la conferma della partita di domenica, a chiarire meglio le scelte potenziali dell'allenatore per una gara decisiva in chiave salvezza. Con un successo i rossoblù sarebbero a un passo dalla salvezza ma di sicuro la formazione bianconera, spesso rimasta indigesta ai valdarnesi non sarà un ostacolo agevole da superare.

