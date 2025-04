Le città pugliesi in crisi con i lavori per i Giochi del Mediterraneo | anche Brindisi rischia il commissariamento

Brindisi: il comune, amministrato dal sindaco di centrodestra Giuseppe Marchionna, rischia seriamente di essere commissariato nella realizzazione degli impianti per i Giochi del Mediterraneo 2026, per i ritardi accumulati sempre più preoccupanti.In Puglia sta esplodendo l’ennesimo caso sul grande evento sportivo, in programma fra poco più di un anno a Taranto e dintorni. Come riportato dai quotidiani locali, negli ultimi giorni il commissario governativo Massimo Ferrarese ha inviato un sollecito al Comune di Brindisi. Non si tratta di una lettera di cortesia: nel documento, si invita l’amministrazione “a trasmettere una scansione temporale degli interventi compatibile con il cronoprogramma procedurale di ciascun intervento, giuste convenzioni sottoscritte in data 13 maggio 2024”. Ilfattoquotidiano.it - Le città pugliesi in crisi con i lavori per i Giochi del Mediterraneo: anche Brindisi rischia il commissariamento Leggi su Ilfattoquotidiano.it La prima è stata Taranto, estromessa di forza dopo un lungo tira e molla, per manifesta incapacità. Poi è toccato a Lecce, che si è tirata indietro spontaneamente. Adesso sta per cadere pure: il comune, amministrato dal sindaco di centrodestra Giuseppe Marchionna,seriamente di essere commissariato nella realizzazione degli impianti per idel2026, per i ritardi accumulati sempre più preoccupanti.In Puglia sta esplodendo l’ennesimo caso sul grande evento sportivo, in programma fra poco più di un anno a Taranto e dintorni. Come riportato dai quotidiani locali, negli ultimi giorni il commissario governativo Massimo Ferrarese ha inviato un sollecito al Comune di. Non si tratta di una lettera di cortesia: nel documento, si invita l’amministrazione “a trasmettere una scansione temporale degli interventi compatibile con il cronoprogramma procedurale di ciascun intervento, giuste convenzioni sottoscritte in data 13 maggio 2024”.

Le città pugliesi in crisi con i lavori per i Giochi del Mediterraneo: anche Brindisi rischia il commissariamento - La prima è stata Taranto, estromessa di forza dopo un lungo tira e molla, per manifesta incapacità. Poi è toccato a Lecce, che si è tirata indietro spontaneamente. Adesso sta per cadere pure Brindisi: ... (ilfattoquotidiano.it)

Bonus, maxi truffa da 8 milioni in Puglia: lavori su immobili inesistenti, 16 indagati - Maxi truffa in Puglia sui crediti d'imposta finanziati da risorse statali per lavori edilizi mai effettuati: un raggiro con i Bonus è stato scoperto dalla Guardia di ... (msn.com)

Crisi idrica, la Puglia studia le possibili strategie: "Dissalatori e collegamenti con Molise e Albania" - Il governatore pugliese alla Fiera del Levante ha indicato le strategie per fronteggiare la carenza d'acqua, sottolineando la necessità di investimenti nazionali ... (baritoday.it)