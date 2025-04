Nuoto Campionati Italiani 2025 | gli assenti i nomi di spicco e le possibili rivelazioni

Nuoto a Riccione presto terranno banco. Dal 13 al 17 aprile lo Stadio del Nuoto romagnolo sarà teatro di grandi sfide e in palio non ci saranno solo i titoli nazionali. Il cronometro avrà una certa importanza, legato ai tempi-limite imposti dalla FIN per la qualificazione ai Mondiali di Singapore di quest’estate.assenti – Una competizione con alcune defezioni importanti. Gregorio Paltrinieri e Thomas Ceccon sono gli atleti che non vedremo in azione. Il carpigiano, sempre più ‘immerso’ nella realtà del Nuoto in acque libere, sta preparando la prossima tappa di Coppa del Mondo a Ibiza (Spagna), dal 25 al 26 aprile, per crescere di livello. Vedremo se poi nel Trofeo Settecolli Paltrinieri avrà voglia di mettersi nuovamente in discussione negli 800 e 1500 stile libero. Oasport.it - Nuoto, Campionati Italiani 2025: gli assenti, i nomi di spicco e le possibili rivelazioni Leggi su Oasport.it Il conto alla rovescia procede velocemente e gli Assoluti primaverili dia Riccione presto terranno banco. Dal 13 al 17 aprile lo Stadio delromagnolo sarà teatro di grandi sfide e in palio non ci saranno solo i titoli nazionali. Il cronometro avrà una certa importanza, legato ai tempi-limite imposti dalla FIN per la qualificazione ai Mondiali di Singapore di quest’estate.– Una competizione con alcune defezioni importanti. Gregorio Paltrinieri e Thomas Ceccon sono gli atleti che non vedremo in azione. Il carpigiano, sempre più ‘immerso’ nella realtà delin acque libere, sta preparando la prossima tappa di Coppa del Mondo a Ibiza (Spagna), dal 25 al 26 aprile, per crescere di livello. Vedremo se poi nel Trofeo Settecolli Paltrinieri avrà voglia di mettersi nuovamente in discussione negli 800 e 1500 stile libero.

