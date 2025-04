Ilrestodelcarlino.it - Valsa Group Modena punta all'Europa 2025/2026: Pardo Mati guida la carica

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Da squadra. Per andare a batterli".ripete il mantra della convinzione per parlare dei play off quinto posto e della volontà delladi riprendersi quell’che manca dal 2023 e che potrebbe essere un bellissimo ‘diversivo’ nella stagione. Il talentuoso centrale classe 2006 presenta allora uno scorcio di stagione spesso snobbato, ma che perpotrebbe rappresentare un trampolino di rilancio in una prossima stagione ancora ricca di incognite ma che con un’in più verrebbe vista sotto tutt’altre prospettive., partiamo dal 3-1 su Padova "Una buonissima gara a livello caratteriale. Non scendevamo in campo da due settimane, sulle spalle avevamo soltanto un’amichevole giocata a Piacenza, ma si è visto che questi play off per il quinto posto li affrontiamo da squadra, per batterli".