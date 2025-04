Ilfattoquotidiano.it - Elezioni Taranto, altro che coalizioni: 8 candidati sindaco e tutti contro tutti. “La città è un laboratorio sociologico”

Una costellazione frammentata, con la bandiera della coalizione “compatta e unita” rimasta immobile, senza il vento dell’unione a farla sventolare fiera. Ancora una volta l’approssimarsi dellerende“un caso” nel panorama politico pugliese e, più in generale, italiano. Perché nellapiù complessa e fragile della Puglia, alle prese con l’ennesimo cambio epocale del suo ospite più scomodo, l’ex Ilva, lesi frantumano, i partiti non si accordano e isi moltiplicano. A due mesi dalle amministrative del 25 e 26 maggio prossimi isono otto. Quantomeno per il momento. Né centrodestra, né centrosinistra hanno saputo presentarsi con le truppe compatte. Anzitutto il centrodestra, all’interno del quale sembrerebbe spirare lo stesso vento gelido di Roma.