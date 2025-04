Ilfattoquotidiano.it - Amy Coney Barrett, chi è la giudice della Corte Suprema scelta da Trump e ora prima nemica dei Repubblicani

Debole. Codarda. Traditrice. Una disgustosa imbrogliona. La destra americana non lesina gli insulti per Amy, lache Donaldha nominato nell’ottobre 2020.sta dimostrando un’indipendenza che pochi ritenevano possibile. È ancora presto per dire se lasta prendendo le distanze dall’ideologia giudiziaria che l’ha portata alla. Nella gran parte dei casi, infatti, continua a votare con la maggioranza conservatrice. Ma ci sono segnali che la mostrano poco incline ad accettare la svolta impressa daal governo degli Stati Uniti. E questo preoccupa, indigna, scatena la destra Usa.Ha 53 anni, è nata a New Orleans, cresciuta nel Sud, devota cattolica, un marito e sette figli,sembrò nel 2020 laperfetta per rafforzare la maggioranza conservatrice