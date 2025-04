Elsel La Spezia vince il derby provinciale contro Futura Ceparana

Elsel La Spezia 3
Futura Ceparana 1
(25-16; 22-25; 25-10; 25-18)

Elsel LA Spezia: Ghirarduzzi 1, Strenta 14, Carnieri 8, Bertolini 5, Navalesi 5, Panciroli 14, Olmi 2, liberi Rocca (1) e Fantinati; Bendassi e Accogli n.e. All. Boschi.

Futura Ceparana: Galli 2, Bambini 4, Tognoni 9, Orlanducci 7, Serio 11, Villa 1, Benedetti 1, Carpanese 0, liberi Rolla e Pelizza. All. Ferrari.

Arbitro: Sara Ciancia.

RICCÒ DEL GOLFO – La capolista Elsel La Spezia si aggiudica il derby provinciale contro la seconda squadra della Futura Ceparana, concedendo alle avversarie un set, quello del momentaneo pareggio. Sul palazzetto di Riccò del Golfo le spezzine hanno dovuto fare a meno di capitan Portoghese. Per cui al palleggio ha giocato Ghirarduzzi con Strenta opposto, al centro Carnieri e Bertolini, di banda Panciroli e Navalesi con Olmi impiegata principalmente in battuta.

